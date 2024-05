Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará renuncia ao cargo por questões de saúde

O posto deixado por Barreto será ocupado pelo atual 1º vice-presidente do Conselho, Herbet Gonçalves

José Barreto de Carvalho Filho renunciou ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. O dirigente, que exercia a função há um ano e três meses, decidiu renunciar ao posto por questões pessoais e de saúde. A decisão foi comunicada ao presidente do clube, João Paulo da Silva, na noite dessa quinta-feira, 2, mas a carta de renúncia deverá ser entregue nesta sexta-feira, 3, quando João Paulo deverá chegar de viagem.



Barreto Filho foi eleito presidente do Conselho Deliberativo no dia 9 de fevereiro de 2023 e tinha mandato válido até 2026. Com a renúncia, o cargo será ocupado pelo atual 1º vice-presidente, Herbet Gonçalves. Enquanto a vaga que estava sendo ocupada por Hebert será empossada após votação.