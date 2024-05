De Lucca atua em 15 minutos em estreia pelo Ceará contra CRB; veja números

A entrada de De Lucca se deu para fortificar o meio-campo do Ceará contra o CRB devido à pressão imposta pela equipe alagoana no confronto, na tentativa de buscar a vitória

A derrota do Ceará para o CRB por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, marcou a estreia do volante Patrick De Lucca. O meio-campista de 24 anos atuou por 15 minutos após entrar na vaga de Lourenço, aos 30 do 2° tempo.

O volante teve participação discreta no confronto enquanto esteve em campo, registrando 83% de acerto nos passes. De Lucca ainda registrou uma perda de posse de bola, um drible sofrido e não conseguiu ganhar duelos nos primeiros 15 minutos disputados com a camisa do Ceará. Os números são do site de estatística SofaScore.

A entrada de De Lucca se deu para fortificar o meio-campo do Ceará contra o CRB devido à pressão imposta pela equipe alagoana no confronto, na tentativa de buscar a vitória, que veio aos 45 minutos, com gol de João Neto, após bate e rebate na área.