"Estamos mal e temos que reconhecer", avalia Lourenço após derrota do Ceará contra o CRB

O discurso de Lourenço após a derrota do Ceará por 1 a 0 diante do CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi de crítica ao momento do time. Na saída do campo, o atleta pontuou que a celebração do título do Campeonato Cearense já passou e que a equipe precisa busca uma recuperação o mais rápido possível.

"O título já passou, essa situação de título muita gente fala ainda, mas já passou. Não tá mais no nosso vestiário. Foi muito importante, mas já começamos outra competição. No momento estamos mal e temos que reconhecer, mas sabemos que temos que buscar (uma recuperação). Temos um jogo importante dentro de casa contra a própria equipe do CRB e temos que voltar a vencer e vencer bem. É descansar o tempo que der para chegar em casa na segunda e concluir o jogo em três pontos", frisou o meio-campista.

O Ceará, de fato, irá em busca de recuperação diante do CRB-AL. As equipes voltam a se enfrentam na próxima segunda-feira, 6, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, as equipe voltam a se encontrar no dia 23 de maio, às 21h30min, com mando de campo para o Vovô.