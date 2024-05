Mancini revela frustração após revés contra o CRB: "Saio insatisfeito com a derrota e com a minha equipe"

As equipes se enfrentam novamente nesta segunda-feira, 6, no PV, em duelo válido pela terceira rodada da Série B

Com a derrota de 1 a 0 diante do CRB no estádio Rei Pelé, nessa quinta-feira, 2, o Ceará se vê ainda mais pressionado pelo momento vivido. O resultado se soma à sequência de cinco jogos sem vencer no tempo regulamentar. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Vagner Mancini falou sobre a partida e se mostrou descontente com a atuação de sua equipe.

“Foi um jogo amarrado, não gostei da partida. Achei que as duas equipes acabaram pecando muito, com muitos erros de passe e muita marcação. O Ceará até teve uma boa oportunidade enquanto estava 0 a 0, mas desperdiçou e acabou tomando um gol nos acréscimos. Mas a gente sabia que seria um jogo difícil, até pela forma como as duas equipes jogam”, disse Mancini.

O jogo decisivo será disputado na Arena Castelão, no dia 23, e o Alvinegro de Porangabuçu precisará de uma vitória com dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sobre a partida de volta, o treinador disse esperar uma melhora técnica da equipe.