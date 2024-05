Ceará chega ao sexto jogo seguido sem vencer após derrota para o CRB na Copa do Brasil

Equipe alvinegra voltou a atuar mal diante do time alagoano e amargou revés no Estádio Rei Pelé, em Maceió

O Ceará aumentou seu jejum de vitórias na temporada após ser superado pelo CRB na noite desta quinta-feira, 2, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em Maceió, o Vovô teve uma atuação ruim e foi derrotado por 1 a 0.

Com isso, a equipe alvinegra chegou ao seu sexto jogo consecutivo sem vencer. Anteriormente, o time havia sofrido derrotas para Mirassol e Sport, além de empatar com Goiás e Fortaleza (duas vezes). No recorte, o Alvinegro marcou cinco gols e sofreu oito.