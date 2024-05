Ceará acerta apenas três finalizações em direção ao gol na derrota diante do CRB

A derrota do Ceará na noite desta quinta-feira, 2, por 1 a 0 diante do CRB no estádio Rei Pelé, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, ficou marcada principalmente pela baixa produtividade ofensiva da equipe comandada por Vagner Mancini.

Com Janderson, Recalde e Aylon como trio de ataque, o Alvinegro de Porangabuçu fez apenas três finalizações em direção ao gol em todo o jogo. De acordo com números do site de estatísticas Sofascore, a equipe do Vovô chegou a chutar sete vezes, mas uma das finalizações foi para longe do gol de Matheus Albino e outras três oportunidades foram bloqueadas.

Com o revés sem gols, o Ceará chega ao sexto jogo seguido sem vitória. A equipe voltará a campo na segunda-feira, 6, em busca de recuperação novamente encarando o CRB-AL. Os times se enfrentam, no entanto, pela Série B do Brasileirão e voltam a se encontrar pela Copa do Brasil somente no dia 23 de maio.