Após expulsão contra Mirassol, Matheus Felipe será desfalque contra CRB na Série B

O Ceará terá um desfalque certo para a próxima partida da Série B 2024. O zagueiro Matheus Felipe foi expulso após tomar dois cartões amarelos, no final da partida contra o Mirassol, que terminou com placar de 3 a 2 para o time paulista, nesta segunda-feira, 29.

Com um cartão tomado no começo do segundo tempo, por reclamação, o defensor alvinegro recebeu o segundo amarelo, e consequentemente o vermelho, após interromper uma jogada de perigo do atacante do Mirassol, Quirino.

Com o desfalque, Ramon Menezes deve ganhar a vaga de titular do número 42 na zaga do Ceará, fazendo dupla com David Ricardo, na terceira rodada da Série B, contra o CRB, na segunda-feira, 6. O adversário será o mesmo nesta quinta-feira, 2, pela Copa do Brasil. Nesta segunda competição, Matheus Felipe pode atuar contra o time alagoano.