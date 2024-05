Defesa do Ceará sofreu sete gols nos últimos quatro jogos

A defesa do Ceará não vive um bom momento na temporada. Considerando a final do Campeonato Cearense, o jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste e os dois confrontos pela Série B, o Alvinegro totalizou sete gols sofridos. Neste recorte, não venceu nenhuma partida no tempo regulamentar.

O placar mais elástico aconteceu na noite desta segunda-feira, 29, contra o Mirassol, fora de casa, pela segunda rodada da Série B. No duelo contra o time paulista, o Vovô acabou derrotado por 3 a 2. Nos jogos anteriores, empate com o Goiás (1x1), derrota para o Sport (2x1) e empate com o Fortaleza (1x1).