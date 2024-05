Mancini lamenta derrota e cita necessidade de ajustes: "Não podemos ter uma oscilação tão grande"

Após a derrota diante do Mirassol fora de casa, o Ceará se vê na 13ª posição na tabela da Série B, com um desempenho abaixo do esperado. Mesmo depois de uma semana de preparação após a estreia contra o Goiás, o Alvinegro de Porangabuçu deixou a desejar em relação ao controle da partida. Agora o time já se prepara para enfrentar uma sequência de dois jogos contra o CRB pela Copa do Brasil.

Em coletiva pós-jogo, o técnico Vagner Mancini falou sobre os pontos que necessitam de ajustes na equipe antes de enfrentar o CRB. O principal destaque na fala do treinador foi a capacidade da equipe alvinegra de manter a constância em uma partida, algo que foi colocado em xeque após o desempenho diante do Mirassol.

“Eu tenho certeza que o Ceará não pode fazer dois tempos distintos dentro de qualquer jogo, seja da Copa do Brasil ou da Série B, não podemos ter uma oscilação tão grande. O Ceará do segundo tempo foi um, Ceará muito diferente do primeiro, nós buscamos o empate e vibramos bastante no segundo tempo, fomos corajosos e acabamos tomando um gol de falta, que é um lance que pode acontecer”, pontuou Mancini.