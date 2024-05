Lourenço marca quarto gol pelo Ceará e empata com Aylon na vice-artilharia do time

O meio-campista Lourenço chegou ao quarto gol pelo Ceará na temporada e igualou o atacante Aylon na vice-artilharia do time. O jogador de 26 anos marcou o segundo tento do Vovô na derrota por 3 a 2 para o Mirassol nesta segunda-feira, 29, pela segunda rodada da Série B.

Lourenço, inclusive, também foi responsável pelo gol do Ceará na estreia da competição nacional, no empate por 1 a 1 com o Goiás. Anteriormente, o meia balançou as redes nos dois jogos contra o Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense.