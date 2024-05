Maycon Cleiton prega respeito por Richard e fala da ajuda do goleiro em sua chegada ao Ceará

Contratado para compor o plantel de goleiros do Ceará, Maycon Cleiton terá uma disputa acirrada no elenco. Em entrevista coletiva, o arqueiro, que chega inicialmente para ser a terceira opção do setor, falou sobre o respeito que tem por Richard, atual titular do treinador Vagner Mancini.

“O Richard é uma figura dentro do clube. Tem muito tempo no clube e é um ótimo goleiro. Como em qualquer outro lugar que você chega, é preciso chegar com respeito. E eu chego com muito respeito pelo Richard, Bruno e o Fernando Miguel, que agora está machucado. Acho que no dia a dia do trabalho e entregando o meu melhor, as coisas vão acontecer”, contou.