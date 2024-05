De olho no Mirassol, Matheus Bahia diz que Ceará precisa manter identidade da estreia

Matheus Bahia foi apresentado pelo Ceará em Porangabuçu nesta quinta-feira, 25. Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

"Como o Mancini sempre fala, em casa a gente precisa ganhar e fora de casa temos que buscar o maior número de pontos que conseguirmos. Por termos empatado em casa, precisamos sim ganhar fora de casa agora (contra o Mirassol). Temos plena condição, mas do outro lado tem um adversário difícil, que treina junto há muito tempo. Vai ser um jogo muito difícil, porém vamos buscar os três pontos e temos condição de conseguir", disse. Matheus Bahia fala de união do elenco em busca do acesso Questionado sobre o momento interno do time, Matheus Bahia reforçou que a união do elenco é um trunfo importante na busca pelo acesso. De acordo com o lateral, ter um plantel "remando" na mesma direção é fundamental para o sucesso. Além disso, o jogador utilizou a postura do time no jogo de estreia da Segundona como um modelo a ser seguido.