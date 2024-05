Sem Erick Pulga, Ceará embarca para enfrentar Mirassol; veja relacionados

Quem também não viajou foi Saulo Mineiro. O centroavante, que vinha ganhando espaço na equipe titular nos últimos jogos, se lesionou na estreia do Alvinegro na Segundona e segue em recuperação. Por outro lado, Mancini tem o retorno de Facundo Castro para reforçar o último terço. Além do uruguaio, outros quatro jogadores do setor ofensivo estão relacionados: Barceló, Recalde, Aylon e Janderson.

O Ceará embarcou na manhã deste sábado para São Paulo, onde seguirá para a cidade de Mirassol para disputar seu segundo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o desafio, o treinador Vagner Mancini não poderá contar com seu jogador de maior destaque do elenco: Erick Pulga . Sem condições físicas para atuar, o artilheiro do Vovô permaneceu na capital cearense e será desfalque.

No meio-campo, a novidade fica por conta do recém-contratado Patrick de Lucca, que acertou com o Vovô na última janela nacional de transferência. O volante deve iniciar a partida no banco de reservas, mas pode fazer sua estreia com a camisa preto-e-branco. No gol, Maycon Cleiton, também novo reforço do clube, embarcou com o time e será opção ao lado de Richard e Bruno Ferreira.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

O zagueiro Ramon Menezes, desfalque recente por lesão, está totalmente recuperado e foi integrado ao plantel que disputará a partida em Mirassol/SP. O defensor, inclusive, deve ser titular ao lado de Matheus Felipe.