Ceará terá semana livre para ajustar pontaria falha da estreia até encarar Mirassol

Sob a ótica do técnico Vagner Mancini, o empate em 1 a 1 do Ceará diante do Goiás serviu não somente para a equipe somar o primeiro ponto na Série B do Brasileirão, mas também para que o grupo soubesse o que "o que vai enfrentar" no certame.

"Não tenha dúvida que ter uma semana, oito, nove dias é fundamental porque além de você poder recuperar jogador da partida anterior, você tem a possibilidade de fazer ajustes táticos na equipe. Depende muito da marcação do adversário a forma como o Ceará sai jogando. (...) A gente sempre tenta fazer diferente para que o adversário não possa nos marcar e a gente tenha vários tipos de saída. No plano tático conseguimos fazer com esse tempo até o jogo do Mirassol algumas alterações", salientou o treinador.

As manutenções táticas devem ocorrer especialmente no ataque já que, apesar de ter uma grande posse ofensiva, o Ceará não soube diante do Esmeraldino ser letal. O Vovô finalizou quatro vezes mais que o adversário, com 21 chutes na Arena Castelão no final de semana. De acordo com números do site de estatísticas Sofascore, entretanto, apenas seis deles foram no alvo enquanto a maioria (11), foi lançado para fora. Outros quatro foram bloqueados pela defesa goiana.