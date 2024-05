Mancini vê Ceará "vibrante e competitivo" em estreia na Série B e projeta sequência

Treinador Vagner Mancini em coletiva após Ceará 1 x 1 Goiás Crédito: Reprodução/Vozão TV

“Acho que foi apresentado a nós o que é a Série B. Nosso adversário caiu ano passado, remonta sua equipe e tem um orçamento bom também. Eles dificultaram bastante. Uma equipe jovem, que está em formação (referindo-se ao Goiás). Eu acho que hoje a gente já sabe muito bem o que vai enfrentar nesta Série B, que está a cada ano mais equilibrada”, disse. De olho no Mirassol, próximo rival do Alvinegro na Segundona, Mancini ressaltou que vem implementando uma forma única de atuar no Ceará, seja o jogo dentro ou fora de casa. O treinador também destacou que o Vovô tem que “buscar todos os pontos possíveis em todas as partidas”. “São finais em todos os jogos. A gente tem que buscar todos os pontos possíveis em todas as partidas. Jogar lá em Mirassol com a obrigação de vencer vai ser igual enfrentar o CRB aqui, depois o Novorizontino. O Ceará tem que jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Sendo uma equipe agressiva, que pressione alto e tente roubar a bola no campo adversário. É o que eu penso sobre futebol e o que eu vou tentar fazer com o Ceará na Série B”, contou.