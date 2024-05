Análise: Ceará finaliza mais de 20 vezes e abusa de cruzamentos contra o Goiás

Ataque alvinegro foi atuante do empate em 1 a 1 diante do Esmeraldino, mas pecou na mira das finalizações

O empate do Ceará diante do Goiás em 1 a 1 na noite deste sábado, 20, pela estreia da Série B do Brasileirão, foi desenhado em cima dos esquemas táticos de cada equipe.

Enquanto o Esmeraldino optou por principalmente se defender, com uma linha de cinco defensores e apostando na força de contra-ataque dos atacantes Paulo Baya e Thiago Galhardo, o Vovô, no seu típico 4-3-3, teve o predomínio ofensivo do jogo e tentava criar oportunidades com Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a posse de bola em 66%, o time comandado por Vagner Mancini finalizou quatro vezes mais que o adversário, com 21 chutes. De acordo com números do site de estatísticas Sofascore, entretanto, apenas seis deles foram no alvo enquanto a maioria (11), foi lançado para fora. Outros quatro foram bloqueados pela defesa goiana.