Matheus Felipe lamenta empate diante do Goiás: "A gente queria os três pontos"

No jogo de estreia na Série B de 2024, o Ceará empatou em 1 a 1 diante do Goiás na Arena Castelão na noite deste sábado. Mesmo com maior domínio em boa parte do confronto, o time de Vagner Mancini não conseguiu traduzir a superioridade no placar. Em entrevista pós-jogo, o zagueiro Matheus Felipe lamentou o empate.

“Sendo bem sincero, eu acredito que a equipe do Ceará mandou na partida, apesar do resultado. Eles saíram na frente no lance de transição, mas tirando isso a gente estava mandando na partida. A gente queria os três pontos, mas é a Série B”, disse o defensor alvinegro.