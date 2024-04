Líder de jogos pelo Ceará em 2024, Raí não foi substituído nenhuma vez quando titular

O lateral-direito alvinegro também acumula ótimos números individuais e é o terceiro principal goleador do elenco, com três gols marcados

Raí Ramos só não foi utilizado por Mancini em duas ocasiões, contra o Juazeirense e Náutico. Em ambos duelos, válidos pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o treinador do Vovô optou por escalar um time totalmente reserva. Nos demais confrontos, o lateral-direito foi titular em 15 oportunidades.

Vivendo a melhor fase da carreira, Raí Ramos se firmou como titular absoluto do time de Vagner Mancini e é o atleta do elenco que mais entrou em campo nesta temporada. Ao todo, o lateral-direito participou de 16 dos 18 jogos que o Ceará disputou.

Um detalhe interessante de Raí Ramos é sua boa condição física. Das 15 partidas em que atuou como titular, o lateral não foi substituído nenhuma vez sequer. Além disso, acumula ótimos números individuais: três gols, sendo o terceiro maior artilheiro da equipe, e duas assistências.

No Campeonato Cearense, torneio que se sagrou campeão com o Ceará, Raí Ramos foi o segundo atleta com o maior número de passes corretos (276), o primeiro com mais desarmes (10) — ao lado de Matheus Bahia e Kauan, do Fortaleza — e o segundo em interceptações (4). Os dados são do Footstats.