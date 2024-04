Ceará inicia preparação para estreia na Série B, diante do Goiás

Elenco alvinegro se reapresentou em Porangabuçu nesta sexta-feira, 12, após eliminação na Copa do Nordeste diante do Sport

O Ceará está 100% focado na estreia da Série B do Brasileirão. Nesta sexta-feira, 12, o elenco do Alvinegro iniciou a preparação para o primeiro jogo do torneio, que ocorre no próximo sábado, 20, às 18 horas, na Arena Castelão.

Em Porangabuçu, os jogadores do Vovô se reapresentaram e realizaram atividade tática em campo reduzido. Os atletas que foram titular no embate diante do Sport participaram de um exercício de recuperação física após um breve aquecimento.

Até o jogo diante do Goiás, o Alvinegro de Porangabuçu terá oito dias para se preparar para a competição. Antes disso, o clube irá realizar neste domingo, 14, uma carreata para comemorar a conquista do 46° título estadual.