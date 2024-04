Ceará tem empecilho em negociação por fim do transfer ban, mas projeta resolução até terça

O Vovô corre contra o tempo para chegar em um acordo com o Yokohoma FC e, assim, solicitar a retirada do transfer ban para contratar na janela nacional que vai até o dia 19

O Ceará ainda não conseguiu chegar em um consenso com o Yokohama FC para quitar a dívida envolvendo a compra do atacante Saulo Mineiro. Punido pela FIFA com transfer ban em detrimento do débito, o Vovô corre contra o tempo para tentar resolver a situação e, assim, ter a liberdade para contratar na janela nacional, que vai até o dia 19.

Apesar desse cenário, internamente o Ceará está otimista que o desfecho da negociação seja positivo. Na projeção do Vovô, a expectativa é de que a situação seja resolvida até segunda-feira, 15, para que na terça-feira, 16, o clube entre com o pedido para a retirada do transfer ban, ficando livre assim para realizar contratações no mercado nacional.

Ceará, Yokohoma e Saulo Mineiro: entenda o caso

Na última temporada, o Ceará chegou em um acordo com o Yokohama FC pela compra do atacante Saulo Mineiro. Na negociação, o time japonês acertou a venda de 80% dos direitos econômicos do atleta por US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época). O Vovô contava com o dinheiro da Liga para efetuar o pagamento.

