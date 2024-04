Fundamental para título do Ceará, Saulo soube minutos antes da final que seria titular

Saulo Mineiro comemora gol no Clássico-Rei Ceará x Fortaleza, no Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

Autor do gol que foi fundamental na conquista do Campeonato Cearense de 2024, o centroavante Saulo Mineiro só soube minutos antes do segundo jogo da final do Estadual que seria titular no Ceará. O atleta revelou em entrevista para o programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, que ficou sabendo da escalação do técnico Vagner Mancini na preleção, no dia da partida. "Foi uma surpresa para todos nós também. A gente treinou a semana inteira o Mancini mesclando o time. Ele testou muitos jogadores. Isso foi em cima da hora, na preleção, no mesmo dia do jogo. Claro que todos estavam preparados para o que o Mancini fosse escalar para poder tá preparado para dar continuidade e jogar esse jogo importante como foi", explicou o camisa 73, que detalhou ainda que o treinador do Vovô tem como prática manter todos os atletas preparados, sejam eles titulares ou reservas.