Fora dos planos do Ceará, Lucas Ribeiro acerta com Goiás para Série B, afirma jornalista

O zagueiro Lucas Ribeiro estaria acertando a sua saída do Ceará rumo ao Goiás para a disputa da Série B 2024, segundo o jornalista Victor Pimenta, do jornal Mais Goiás. Fora dos planos do técnico Vagner Mancini, o zagueiro de 25 anos já treinava separado do elenco e estava em busca de um novo clube.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o nome do zagueiro alvinegro está na lista da nova diretoria do Goiás e disputa com Caetano, ex-jogador do clube e atualmente no Corinthians. Contudo, este último citado seria o preferido para acertar com o Esmeraldino.