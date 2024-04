Saulo Mineiro se declara ao Ceará e cita gratidão ao Mancini por confiança: "Acreditou em mim"

Um dos protagonistas do Ceará no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2024, o atacante Saulo Mineiro participou nesta segunda-feira, 8, do programa Esportes DO POVO , da Rádio O POVO CBN, e se declarou ao Alvinegro de Porangabuçu, ressaltando que à vinda para Fortaleza mudou o rumo da vida do mineiro de 26 anos.

“Apesar do carinho que tenho pela torcida e a torcida tem por mim, nesses últimos tempos eu vinha sendo muito cobrado pelas chances que eu tinha e acabou que isso me abalou um pouco. Todo lugar que eu ia, o povo me cobrava. É normal do torcedor do Ceará, é um clube grande, eles sabem do meu potencial. E nesse momento de turbulência, foi onde o Mancini e a comissão acreditaram em mim. Não vinha fazendo bons jogos. O Mancini acreditou muito em mim, foi uma forma de agradecimento (a comemoração), por acreditar no meu trabalho, porque uma hora eu conseguiria ajudar, como ajudei. Ele disse que continuará acreditando em mim”, completou.

Saulo Mineiro está disputando a quarta temporada pelo Alvinegro de Porangabuçu. No clube, registra 15 gols e duas assistências em 77 partidas.