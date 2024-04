Após título, jogadores do Ceará invadem coletiva e dão banho de gelo em Mancini

O gesto demonstra a euforia e a união do elenco após a conquista do título estadual. Vagner Mancini, que alcançou sua segunda taça de Campeonato Cearense pelo Ceará, não conteve o sorriso diante da brincadeira dos jogadores

Após o título do Campeonato Cearense, os jogadores do Ceará invadiram a coletiva de imprensa e surpreenderam o técnico Vagner Mancini com banho de gelo. O Alvinegro conquistou o Estadual após vencer o Fortaleza nos pênaltis por 3 a 2 com atuação heroica do goleiro Richard.

A primeira vez que Mancini foi campeão do Estadual pelo Ceará como treinador foi em 2011.