Vina comemora título estadual do Ceará e se declara: "Eu te amo, Vovô"

Em quatro temporadas, foram 168 jogos, 46 gols e 31 assistências. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste em 2020 e em 2023.

Ex-jogador do Ceará, o meia Vina não deixou de festejar, mesmo de longe, o título estadual do Alvinegro de Porangabuçu. Nas suas redes sociais, o jogador postou um vídeo onde assistia as cobranças de pênalti e festejou muito o último de Machuca, defendido por Richard.

Na legenda, o atleta do Al-Hazem não escondeu sua paixão pelo Vovô: "Vamo! Eu te amo, Vovô! Vamo!". A relação de Vina com o Ceará e, principalmente, com a torcida alvinegra ainda é muito forte.