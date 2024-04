Herói nos pênaltis, Richard exalta torcida do Ceará após título do Cearense: "Estou aqui por eles"

O goleiro Richard foi um dos heróis do 46° título do Ceará no Campeonato Cearense. Na ocasião, o Alvinegro venceu seu maior rival, o Fortaleza, em disputa por pênaltis, na qual o arqueiro foi responsável por agarrar duas cobranças. Na saída do gramado, exaltou a própria torcida e celebrou a conquista.

“Eu estou aqui para servir a nação, se eles estão felizes, eu também estou. Estou aqui por eles. Todo mundo, independente de quem está em campo, tem que incorporar esse espírito de time de povo, de time que corre e não desiste”, disse Richard. Durante a disputa, o Ceará chegou a estar em desvantagem, mas reverteu a situação. O atleta defendeu os pênaltis de Yago Pikachu e Imanol Machuca.

No Ceará desde 2019, Richard terminou a partida como capitão, levando uma braçadeira que passou por três braços durante os 90 minutos finais. Ramon Menezes começou como capitão e saiu lesionado, com isso, passou a braçadeira para Richardson, que foi substituído na segunda etapa e entregou para o goleiro. Contudo, para erguer a taça, Richard fez questão de passá-la para Luiz Otávio.