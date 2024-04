Com vitória sobre o Fortaleza, Mancini conquista segundo título estadual pelo Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Vagner Mancini. Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Na ocasião, o Ceará foi campeão com uma goleada de 5 a 0 diante do Guarani de Juazeiro e levou o título com uma campanha parecida com a da atual temporada. Em 2011, o time comandado por Vagner teve quatro vitórias e quatro empates em oito jogos, além de 20 gols marcados e sete sofridos. Nesta temporada, o Vovô protagonizou quatro triunfos e cinco empates, com saldo de 21 gols marcados e oito sofridos. Ainda naquela campanha, o time chegou às semifinais da Copa do Brasil, mas caiu para o Coritiba. "Conseguimos mudar algumas coisas muito importantes que foram significativas para o time", disse o treinador após a conquista.