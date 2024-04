Erick Pulga cutuca Fortaleza após título do Ceará: "Nem o Brasil foi hexa, por que eles vão ser?"

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa

Ceará conquistou seu 46° título estadual neste sábado, 6, ao vencer o Fortaleza por 3 a 2 nas cobranças de pênalti. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1

Nas comemorações da conquista do título de Campeão Cearense de 2024 pelo Ceará, o artilheiro do campeonato, Erick Pulga, cutucou o rival, Fortaleza, que buscava o sexto título estadual consecutivo.

Em entrevista na rádio O POVO CBN, o jogador enfatizou a importância da conquista do Alvinegro de Porangabuçu e finalizou com uma direta ao Leão do Pici.

"Significa muito. A gente tava precisando muito desse título. A gente vem trabalhando forte e o primeiro objetivo era conquistar o Cearense. E uma coisa é: nem o Brasil foi hexa, por que eles vão ser?", pontuou o artilheiro.