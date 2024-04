"Nós tínhamos a certeza que o título seria nosso", diz Mancini após conquista estadual do Ceará

Após a conquista do título do Campeonato Cearense pelo Ceará, diante do Fortaleza, neste sábado, 6, o técnico do Alvinegro de Porangabuçu, Vagner Mancini falou, emocionado, ainda no gramado da Arena Castelão.

O comandante pontuou sobre a importância da conquista para o Vovô. "Esse título tem um peso muito importante. Não só para ser uma virada de chave do Ceará, mas por tudo aquilo que vem acontecendo dentro do clube nesse ano", disse.