STJD pede esclarecimento sobre segurança para Sport x Ceará em 24 horas

Caso os envolvidos não consigam comprovar seguridade, há possibilidade do duelo ser com portões fechados e/ou em outro estado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitou nesta terça-feira, 2, que, em 24 horas, os envolvidos em Sport x Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste manifestem-se sobre a segurança para a partida. A solicitação acontece após a Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitar a revogação do efeito suspensivo que permitiu o retorno de torcedores do clube pernambucano aos estádios.

O STJD intimou, além dos clubes, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM-PE) para apresentarem o plano de ação visando “absoluta segurança” do clube visitante (Ceará) e dos torcedores. Caso os envolvidos não consigam comprovar seguridade, há possibilidade do duelo ser com portões fechados e/ou em outro estado.

O Esportes O POVO apurou com a Federação Cearense de Futebol (FCF) que o pedido parte para que, caso não seja comprovado a segurança da realização da partida na Arena Pernambuco com torcedores, que seja jogado sem torcida. Caso o Sport queira o comparecimento dos seus adeptos, que o confronto seja realizado em outro local, como, sugerido pela entidade, o Rio Grande do Norte.