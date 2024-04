"Não vejo favorito", diz Mancini, técnico do Ceará, sobre Clássico-Rei na final do Cearense

Técnico do Ceará, Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva após a vitória do Vovô diante do Itabaiana, nesta quarta-feira, 27. Na ocasião, ele projetou o Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense e reforçou não haver favorito para a conquista da competição estadual.

"Eu não vejo favorito, sinceramente. Serão dois jogos emocionantes. É uma final de campeonato, dividida em dois jogos de noventa (minutos). Neste momento, entra muito o poder emocional, mental das equipes. Diferentemente de lá trás, as equipes não estão equilibradas na Copa do Nordeste, mas no Cearense há um equilíbrio grande. Só por isso, torna o jogo de sábado dificílimo em todos os aspectos. Espero que o Ceará tenha a postura nas outras duas partidas, para podermos alcançar esse título que é muito importante para nós", comentou.