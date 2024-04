Em Clássico-Rei, Richardson completa 250 jogos com a camisa do Ceará

O volante Richardson, do Ceará, chegou a marca de 250 jogos com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu. O número foi completado neste sábado, 30, diante do Fortaleza, no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, que terminou em 0 a 0, na Arena Castelão.

Na partida, o camisa 26 teve uma atuação regular e foi substituído na etapa final por Jean Irme, após receber cartão amarelo.