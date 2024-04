Após vitória sobre o Treze, Ceará chega a quatro jogos sem perder

Com 12 pontos conquistados e uma campanha de três vitórias, três empates e apenas uma derrota, o Ceará tem 50% de aproveitamento na Copa do Nordeste

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Treze pela sétima rodada da Copa do Nordeste , o Ceará alcança a marca de quatro jogos de invencibilidade . Desde sua última derrota, diante do Bahia , o Alvinegro de Porangabuçu acumula três vitórias e um empate. Nesse recorte, o time apresenta o saldo de seis gols marcados e três sofridos.

Com 12 pontos conquistados e uma campanha de três vitórias, três empates e apenas uma derrota, o Ceará tem 50% de aproveitamento na Copa do Nordeste. Atual vice-líder do grupo A, o time de Vagner Mancini dependerá do resultado final entre Náutico e CRB para continuar na posição. O jogo entre as equipes acontece hoje às 19 horas, no Aflitos.

Agora, o Ceará precisa apenas garantir a vitória sobre o Itabaiana para conseguir a classificação para o mata-mata e chegar sem pressão para enfrentar o rival Fortaleza pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. A disputa acontece às 16 horas deste sábado, 30, na Arena Castelão.