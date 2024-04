Ceará vence Treze e depende apenas de si para avançar ao mata-mata do Nordestão

David Ricardo, aos 2 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória do Alvinegro de Porangabuçu, que recolocou o time no G4 do Grupo A

O Ceará venceu o Treze por 1 a 0 neste domingo, 24, no Estádio O Amigão, em Campina Grande–PB, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. David Ricardo, aos 2 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória do Alvinegro de Porangabuçu, que recolocou o time no G4 do Grupo A.

Com o resultado conquistado na Paraíba, o time de Vagner Mancini chegou aos 12 pontos. Agora, o Ceará depende apenas de si para avançar ao mata-mata da Copa do Nordeste. Para isso, basta vencer o Itabaiana na quarta-feira, 27, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

TREZE 0 X 1 CEARÁ | O JOGO

Atuando em casa, o Treze-PB controlou as ações da partida durante o primeiro tempo. Explorando as laterais do campo para atacar o Ceará e pressionando a saída de bola do Alvinegro de Porangabuçu, a equipe de William de Matia criou as melhores oportunidades da etapa inicial, mas esbarrou, mais uma vez, na sólida atuação de Richard.