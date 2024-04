Após vitória no Clássico-Rei, defesa do Ceará volta a não ser vazada depois de cinco jogos

A boa atuação do sistema defensivo do Ceará no Clássico-Rei, pela Copa do Nordeste, fez a equipe de Porangabuçu voltar a não sofrer gols após cinco partidas consecutivas. No duelo diante do Fortaleza, o goleiro Richard, com defesas importantes, acabou sendo um dos principais responsáveis pelo feito.

A última vez que o Vovô não havia sofrido gols antes do Clássico-Rei aconteceu na partida contra o Náutico, nos Aflitos (PE), também pelo Nordestão. Na ocasião, o embate terminou empatado em 0 a 0. Desde então, nos cinco jogos subsequentes, o Alvinegro sofreu dez tentos: Ceará 3 x 3 Fortaleza; Ceará 2 x 2 ABC; Ceará 1 x 2 Bahia; Ferroviário 2 x 3 Ceará; Ceará 1 x 1 Ferroviário.