Invicto como visitante no Nordestão, Ceará conquistou 10 dos 12 pontos disputados

O Ceará conquistou a 3ª vitória como visitante na Copa do Nordeste ao vencer o Treze-PB, no Estádio O Amigão, em Campina Grande–PB, pela 7ª rodada. O duelo diante do Galo da Borborema marcou o encerramento dos duelos longe da capital cearense, pela fase de grupos, para o Alvinegro de Porangabuçu.

Das quatro partidas disputadas fora de casa, o Ceará conquistou 10 pontos (de 12), registrando 83,3% de aproveitamento. A equipe de Vagner Mancini, inclusive, encerrará a fase de grupos da Copa do Nordeste sendo o melhor visitante da competição.

No período, o Ceará venceu Juazeirense, Fortaleza e Treze e empatou com o Náutico. Dos 12 pontos registrados no torneio, 10 foram conquistados como visitante.