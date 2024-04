Ceará inicia check-ins para jogo diante do Itabaiana, pelo Nordestão

O Ceará iniciou na tarde desta sexta-feira, 22, a abertura de check-ins para o próximo jogo da equipe como mandante, diante do Itabaiana-SE. Os times se enfrentam na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão, pela oitava rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Sócios-torcedores com os planos Vovô de Ouro e O Mais Querido já estão liberados para confirmar presença na partida. Os check-ins do plano Campeão da Popularidade serão liberados a partir das 18 horas, enquanto usuários do Time do Povo e Consulado Alvinegro poderão se cadastrar para o embate a partir do próximo sábado, 23, às 10 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes desse embate, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Treze-PB neste domingo, 24, às 16 horas, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Atualmente a equipe ocupa a 5ª colocação na tabela do Grupo A, com nove pontos conquistados em seis partidas.