Com edema muscular, Facundo Castro desfalca o Ceará na semifinal do Cearense

O uruguaio Facundo Castro, que vinha atuando como titular absoluto da equipe de Vagner Mancini, desfalca o Ceará no confronto diante do Ferroviário neste sábado, 16, às 16h40min, na Arena Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense.

No boletim médico divulgado pelo Alvinegro de Porangabuçu foi informado que o atacante está com um edema muscular na coxa esquerda. Assim, Mancini optou por escalar o Vovô com Pulga, Barceló e Aylon no setor ofensivo.