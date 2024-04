Torcida do Ceará fará mosaico com tema do Dragon Ball no Clássico-Rei pelo Nordestão

A ideia surgiu após a notícias do falecimento de Akira Toriyama, criador do desenho japonês que morreu aos 68 anos no dia 1º de março

As movimentações para o segundo Clássico-Rei do ano já começaram na torcida do Ceará. Os alvinegros preparam uma grande festa para o duelo diante do Fortaleza na próxima quarta-feira, 20, pela Copa do Nordeste, e o tema foi definido: Dragon Ball. A Cearamor, organizada do clube, fará um mosaico em homenagem ao desenho japonês.

Ao Esportes O POVO, Jeysivan Santos, presidente da Cearamor, explicou que a ideia foi definida após a notícia do falecimento de Akira Toriyama, criador do Dragon Ball que morreu aos 68 anos no dia 1º de março. De acordo com Jey, a festa será uma homenagem para o autor e todos os fãs do desenho que marcou gerações.