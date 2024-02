Saiba quem são os 12 conselheiros do Ceará que são alvo de requerimento para expulsão

O documento está sob posse do Conselho Administrativo do clube, que decidirá pela deliberação ou não do processo

Ao Esportes O POVO na última semana, João Paulo Silva, presidente do Ceará, confirmou o requerimento para expulsão dos conselheiros . O mandatário, entretanto, justificou que tentou criar um clima ameno em situações anteriores ao convidar membros da oposição para ocupar cargos da diretoria e coordenação do clube. Como exemplos, citou convites para Nilo Weber e Germano Siqueira.

O grupo de conselheiros do Ceará que se tornou alvo de um requerimento para expulsão do clube, protocolado por membros da diretoria executiva, divulgou a lista com os nomes presentes no processo. Ao todo, são 12 citados, dentre eles o de Pedro Gabriel e Paulo Vasconcelos — ex-candidatos à presidência —, além do vereador Danilo Lopes.

Os dois também estão presentes no requerimento de exclusão do Conselho Deliberativo. Os outros nomes são: Guilherme Magalhães, Evaldo Holanda, Paulo Pontes, Wandick Landry, Kárcio Soares, Kelvio Karam e Ismael Rossas. O documento está sob posse do Conselho Administrativo do Vovô, que decidirá sobre a deliberação ou não do processo.

Pedro Gabriel, em contato com o Esportes O POVO, disse ter tido acesso ao requerimento, onde pôde visualizar as justificativas alegadas para a expulsão dos conselheiros. O processo baseia-se na denúncia feita pelo grupo em janeiro deste ano, durante uma transmissão ao vivo realizada no canal “Amigos do Conselho CSC”.

Na ocasião, os conselheiros Nilo Weber, Guilherme Magalhães, Pedro Gabriel e Paulo Vasconcelos expuseram a dívida de quase R$ 46 milhões do Ceará com a Receita Federal. Além disso, também falaram sobre as possíveis consequências que o débito acarretaria ao Vovô, incluindo uma possível exclusão do Profut. O grupo também alegou gestão temerária e chegou a ir à Justiça solicitando documentos. De acordo com o ex-candidato à presidência, esses foram os pontos citados no requerimento.

Dias após a denúncia feita, João Paulo se pronunciou oficialmente, desmentiu que o clube estivesse sendo excluído do Profut e explicou que a dívida tributária havia sido exposta na apresentação do balanço orçamentário de 2022 — naquele ano, no valor de R$ 36 milhões. Isso significa que o montante não era, pelo menos para o corpo do conselho alvinegro, uma novidade.