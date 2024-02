Fernando Miguel dá méritos a Mancini por solidez defensiva do Ceará

Alvinegro de Porangabuçu terminou a primeira fase do Campeonato Cearense com a melhor defesa do campeonato e só tomou cinco gols em oito jogos na temporada

Dono da melhor defesa e do melhor ataque do Campeonato Cearense, o Ceará demonstra na atual temporada uma alta solidez defensiva. Em oito jogos disputados na temporada, a equipe comandada por Vagner Mancini sofreu apenas cinco gols, enquanto balançou as redes 18 vezes.

Em entrevista ao site oficial do clube, o goleiro Fernando Miguel, titular em seis das oito partidas, creditou ao treinador alvinegro os bons números defensivos conquistados até o momento.



“Ainda estamos em construção e amadurecendo um modelo de jogo do Mancini, mas com aspectos bem marcantes, o modelo ofensivo do Mancini nos ajuda defensivamente. Ele nos pede muito para atacar sempre, além de cobrar muito o pós-perda no campo defensivo, o que tira um pouco a carga no campo defensivo”, ressaltou o goleiro.