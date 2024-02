Ceará teve o melhor ataque e defesa da primeira fase do Campeonato Cearense 2024

O Alvinegro também foi a equipe com maior média de finalizações por jogo. Além disso, Erick Pulga, com quatro tentos, lidera a artilharia do torneio estadual

Ofensivamente, o Ceará foi a equipe com a maior média de finalizações por jogo, 16,60, de acordo com o Footstats. Ao todo, o escrete preto-e-branco chutou 83 vezes em cinco partidas do Cearense. Deste número, o Vovô teve 41% de precisão, ou seja, acertou 34 arremates em direção ao gol adversário e converteu 16.

Classificado à semifinal, o Ceará foi a equipe que contabilizou os melhores números da primeira fase do Campeonato Cearense de 2024. Considerando os dois grupos desta etapa do certame, o Alvinegro de Porangabuçu teve o melhor ataque, com 16 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas quatro tentos sofridos.

Além do quesito coletivo, individualmente o Vovô também contou com peças de destaque. O atacante Erick Pulga, com quatro gols no estadual, finalizou a primeira fase como artilheiro geral da competição. Aylon, também do Alvinegro, figura na terceira posição do ranking com três bolas na rede, um a menos que Yago Pikachu, do Fortaleza, que tem quatro.

Na campanha, o Ceará terminou a fase inicial como líder do Grupo B, com 11 pontos. Foram três vitórias e dois empates — um deles no eletrizante Clássico-Rei do último sábado. Agora, o time comandado por Mancini dá uma pausa no estadual e aguarda o vencedor do confronto entre Ferroviário e Iguatu para conhecer o rival que enfrentará na semifinal.

Melhores ataques da 1ª fase do Cearense 2024:

1º - Ceará (16 gols)



2º - Fortaleza (14 gols)



3º - Maracanã (8 gols)



4º - Iguatu e Floresta (7 gols)

Melhores defesas da 1ª fase do Cearense 2024: