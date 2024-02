Com eliminação do Cruzeiro, Ceará vira pote 1 na Copa do Brasil; saiba o que muda

A inesperada eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, derrotado pelo Sousa-PB por 2 a 0 na última quarta-feira, acabou sendo positivo para o Ceará. Com a queda da Raposa, o Alvinegro de Porangabuçu garantiu lugar no pote 1 do sorteio da terceira fase da competição nacional, o que evita, por exemplo, duelos contra equipes que venham da Libertadores.

Por ter sido campeão da Copa do Nordeste da última temporada, o Vovô ganhou o benefício de ingressar na Copa do Brasil somente a partir da terceira fase. Outros 11 clubes também estão garantidos na mesma etapa, são eles: