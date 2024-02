Ex-Ceará, Fernando Henrique atinge marca de mais de 650 minutos sem sofrer gol

Segundo o site de desempenho de jogadores, Sofascore, o goleiro de 40 anos é o jogador com segunda melhor nota no time, 7,26, atrás apenas do lateral-esquerdo Bruno Santos, com 7,27.

O último gol sofrido por Fernando Henrique foi há quase um mês, no dia 24 de janeiro, na derrota por 1 a 0 contra o Oeste. Desde então, o XV está invicto com três vitórias e três empates.

O goleiro Fernando Henrique, ex- Ceará , conquistou o feito de passar seis jogos sem sofrer gols pelo XV de Piracicaba na Série A2 do Campeonato Paulista. O arqueiro de 40 anos superou a marca de 656 minutos sem ser vazado .

Ainda segundo o site, o goleiro soma um total de 25 defesas em nove partidas do Campeonato Paulista Série A2.

“Espero aumentar esse número”

O time paulista agora volta a campo nesta quarta-feira, 21, contra Velo Clube e pode aumentar a marca do goleiro.

O Nhô Quim, apelido do XV de Piracicaba, tem a terceira melhor defesa do campeonato, com quatro gols tomados em nove partidas, atrás apenas de São José e São Bento - ambos com apenas três gols tomados.

Ao falar sobre a marca, Fernando Henrique revelou sua alegria e almeja aumentar seu número.

“É uma coisa para comemorar. Claro que o time todo me ajuda a chegar neste feito, iniciando a marcação com nosso centroavante. Sou grato por isso e espero aumentar esse número”, comentou em entrevista ao GE-SP.

Fernando Henrique tem passagem marcante no Fluminense e no Ceará, onde fez parte do elenco entre as temporadas de 2011 e 2013, além de temporadas discretas entre 2017 e 2018.