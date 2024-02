Jean revela que festa da torcida do Ceará em treino aberto foi decisiva para acerto

Jean Irmer, volante do Ceará, foi apresentado oficialmente no clube Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

“A minha prioridade, antes, estava tudo engatilhado para eu ir para fora. E eu recebi um telefonema do Ricardinho em dezembro ainda, falando sobre o clube, do interesse. E eu me senti muito tentado de vir pra cá. Só que a situação mudaria muito a minha vida se eu fosse para fora, mudaria a vida da minha família. Eu tinha outras situações pro Brasil, uma pra Série A e outras para a Série B. Eu lembro que falei pra minha esposa que a prioridade era ir pra fora, mas que se eu ficasse no Brasil eu tinha um lugar pra ir (referindo-se ao Ceará)”, contou. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Sem avanço com o clube do exterior, Jean voltou sua atenção para o futebol brasileiro e passou a acompanhar de perto o Ceará. O treino aberto promovido pelo Vovô no Presidente Vargas, onde o elenco foi apresentado para 15 mil torcedores alvinegros, foi um ponto chave para a decisão final do volante. “Chegou um determinado momento que eu percebi que estava demorando demais para fechar uma negociação para fora e eu não ia ficar esperando tanto assim. Eu percebi que o que mudou muito meu pensamento também foi aquele treino aberto no PV, que a torcida lotou e foi uma festa linda. Eu lembro que estava começando a acompanhar o Ceará nessa época e eu pensei ‘cara, eu preciso viver tudo isso também’”, concluiu.

