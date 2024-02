Com passagem nas bases de Fortaleza e Palmeiras, Yan Costa é contratado pelo Ceará

Yan ganhou destaque na Raposa pela sua velocidade e jogadas de efeito na ponta direita Crédito: Reprodução/Ceará SC

O Ceará está próximo de anunciar um reforço para a sua equipe sub-20. O ponta Yan Costa, que estava no Caucaia, carregará preto-e-branco no restante de 2024. O jovem atleta de 19 anos tem passagem pelas categorias de base do Fortaleza e do Palmeiras, além de ter se destacado no Caucaia pela fase de grupos do Campeonato Cearense. O negócio está fechado e o ofensivo canhoto já assinou seu contrato com o Alvinegro. Na negociação, foi decidida a compra de 70% dos direitos econômicos do atleta, os outros 30% ficam divididos entre o Caucaia, a empresa que agencia o jogador e o próprio Yan. A duração do contrato é de um ano, mas já registrado com a opção de renovação por mais 12 ou 24 meses.