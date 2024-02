Ceará volta a emplacar oito jogos de invencibilidade após quase um ano

Naquela ocasião, a sequência positiva do Vovô foi encerrada no dia 8 de março, data em que a equipe cearense acabou sendo derrotada por 2 a 0 para o Vitória, fora de casa, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A partir do revés, o Ceará não conseguiu embalar nenhuma outra sequência de invencibilidade em 2023 que ultrapassasse — ou igualasse — a marca de oito confrontos.

Invicto na temporada de 2024, o Ceará voltou a emplacar oito jogos consecutivos sem derrotas após quase um ano. A última vez havia sido no início de 2023, quando o Alvinegro de Porangabuçu, comandado na época por Gustavo Morínigo, venceu oito adversários e empatou duas vezes no recorte de dez partidas.

Para o atual ano, mesmo com uma remodelação profunda no elenco e mesclando time titular e reserva entre alguns jogos, o Ceará comandado por Vagner Mancini tem protagonizado um início positivo e não perdeu nenhum jogo sequer. Em oito partidas, o Alvinegro venceu três e empatou dois pelo Campeonato Cearense, além de um triunfo e dois empates na Copa do Nordeste.

Ao todo, o Vovô anotou 18 gols e foi vazado apenas cinco vezes nestes oito duelos. No estadual, garantiu classificação direta à semifinal após confirmar a liderança do Grupo B, enquanto no Nordestão está dentro do G4 do Grupo A.