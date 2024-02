Ceará anuncia contratação do lateral Rafael Ramos por empréstimo até o fim de 2024

Aos 29 anos, o português atuou nas últimas duas temporadas com a camisa do Corinthians e somou 31 partidas oficiais

Aos 29 anos, ele atuou nas últimas duas temporadas com a camisa do clube paulista e somou 31 partidas oficiais. O lateral ainda acumula passagens por Orlando City e Chicago Fire, dos Estados Unidos, Twente, da Holanda, e Santa Clara, de Portugal.

O Ceará oficializou a contratação do lateral-direito Rafael Ramos na tarde desta sexta-feira, 16. O jogador português, que tem vínculo com o Corinthians, chega ao Vovô por empréstimo até dezembro de 2024.

No Vovô, ele terá a concorrência de Raí Ramos no setor direito da defesa. Rafael Ramos é o 14º reforço do Alvinegro de Porangabuçu para 2024, temporada em que o clube disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série B.