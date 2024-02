Mancini vê empate justo no Clássico-Rei e aprova atuação do Ceará: "Passou no teste"

O técnico alvinegro falou sobre ajustes a serem feitos, mas exaltou o entrosamento da equipe diante do Fortaleza. O próximo compromisso do Ceará é dia 28 de fevereiro diante do ABC

Após o empate de 3 a 3 no Clássico-Rei deste sábado, 17, o técnico do Ceará, Vagner Mancini, destacou os pontos positivos e negativos do Alvinegro durante o jogo contra o Fortaleza. O Vovô abriu 2 a 0 no primeiro tempo, sofreu a virada na segunda etapa e empatou o confronto nos acréscimos.

“Sinceramente, eu acho que o empate foi justo pelo que as duas equipes apresentaram ao longo do jogo. O Ceará foi bem melhor no primeiro tempo, abriu 2 a 0, foi mais incisivo, mais consistente, e acho que o nosso adversário, na segunda etapa, jogou melhor que a gente”, afirmou o treinador alvinegro.

O Vovô se mostrou superior ao adversário na primeira etapa do jogo, não à toa abriu 2 a 0 no placar. Mas logo após a vantagem, Matheus Felipe, que marcou o primeiro gol do Ceará, e Emanuel Brítez, defensor tricolor, foram expulsos de campo.