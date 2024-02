Ceará terá pausa de dez dias sem jogos; confira calendário

A equipe alvinegra se reapresenta na tarde desta terça-feira, 20, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O próximo jogo é quarta-feira, 28, diante do ABC

A partir deste domingo, 18, o time terá dois dias de descanso e oito de treinamentos. A equipe alvinegra se reapresenta na tarde desta terça-feira, 20, no estádio Carlos de Alencar Pinto.

Após calendário movimentado, o elenco do Ceará terá uma pausa de 10 dias sem compromisso. Desde o início do mês, o Alvinegro de Porangabuçu fez seis jogos, média de duas partidas por semana.

O próximo compromisso do Ceará será contra o ABC, fora de casa, pela Copa do Nordeste, no dia 28 de fevereiro.

Uma semana depois de enfrentar o adversário potiguar, o Vovô recebe o Bahia no Castelão, também pelo Nordestão. Em seguida, disputará as semifinais do Campeonato Cearense.

Sobre a pausa, Vagner Mancini comentou que utilizará os dias sem jogos como uma intertemporada para revisar os erros cometidos no último Clássico-Rei e ajustar detalhes técnicos e táticos do time.

Durante o período sem jogos, os jogadores lesionados devem voltar a treinar com o time. Em entrevista coletiva após o Clássico-Rei, o técnico garantiu que os atletas “estarão aptos até o jogo contra o ABC”.

Confira o calendário do Ceará: